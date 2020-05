MILANO – I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno eseguito 10 arresti nei confronti di cittadini di origine albanese indiziati di furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco; altre cinque persone sono state denunciate.

I provvedimenti dovranno essere convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Monza.

Le indagini, avviate nel gennaio 2020, hanno consentito di documentare l’esistenza di un gruppo criminale – con al vertice i quattro componenti di una famiglia albanese (residente in Paderno Dugnano) – che, dedito alla ricettazione ed al riciclaggio di proventi illeciti destinati, tramite corrieri di linea in Albania, era divenuto il punto di riferimento per i tutti i coindagati, che, divisi in autonomi gruppi, erano dediti ai furti in abitazione nell’intero nord Italia.

Sono stati individuati così i responsabili di furti, e di ricettazione, anche con volumi rilevanti di denaro – in un caso 600.000 euro – che poi veniva impiegato per speculazioni immobiliari in zone turistiche dell’Albania.

Sequestrati denaro, 7,5 kg di oro, 259 tra orologi e monili, auto e armi.

L’Autorità Giudiziaria ha emesso analogo provvedimento nei confronti di altri 10 individui, che risultano tuttora da ricercare in quanto fuori dal territorio nazionale. (fonte AGI)