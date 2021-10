Riccarso Sessa è morto travolto da un’auto sulla tangenziale di Milano. Il giovane, 25 anni, era originario di Novara e suonava la chitarra nel gruppo death metal Subhuman Hordes.

Riccardo Sessa muore travolto mentre lo stavano soccorrendo

Il ragazzo è probabilmente sopravvissuto al primo incidente. È stato falciato da un’auto in corsa mentre lo stavano soccorrendo. Il fatto è avvenuto domenica 24 ottobre sull’allacciamento della Tangenziale Ovest con l’autostrada A7 verso Corsico prima dell’alba: dopo un tamponamento in cui era rimasto ferito, Riccardo è stato investito da una Volkswagen T-Roc nel momento in cui gli amici provavano a estrarlo dalla macchina.

Riccardo era in auto con altri due amici

I tre amici /due di 25 anni uno di 23) rientravano a casa dopo una serata insieme. Erano da poco passate le 5 quando la loro Golf sulla quale Riccardo Sessa viaggiva seduto sul sedile anteriore, lato passeggero, ha tamponato un camioncino tra le uscite di Assago e Corsico (direzione Nord).

Lo scontro è stato così violento che l’auto è andata in testacoda al centro della carreggiata finendo poi contro il new jersey. Poco dopo è sopraggiunta l’altra vettura. Alla guida c’era un 26enne che ha falciato Sessa. Il giovane è deceduto mentre gli altri due amici sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi. Anche l’investitore è stato trasportato in ospedale in stato di choc. Ora bisognerà stabilire tramite l’utopsia se il giovane chitarrista è morto a causa dell’incidente o a causa della seconda auto.