Milano, spaccia droga con la figlia di 5 anni in auto: arrestato dopo un inseguimento (Ansa)

Spaccia droga portando con sé la figlia di 5 anni e mezzo per non destare sospetti, ma viene sorpreso e arrestato dopo un inseguimento, con ancora mezzo grammo di cocaina addosso. E’ successo a Milano, nel quartiere popolare Molise-Calvairate.

Spaccia droga con la figlia di 5 anni, ma viene arrestato

L’uomo, un pluripregiudicato marocchino di 38 anni che vive al Corvetto, si muoveva a bordo di una Fiat 500 facendosi spesso accompagnare dalla figlia per non destare sospetti, scrive il Corriere della Sera.

Anche mercoledì 14 aprile si era presentato ad una consegna di droga in via degli Etruschi con la piccola. Quando la polizia lo ha raggiunto, lui si è dato alla fuga, lasciando la bambina che dormiva in auto.

L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento a piedi. Nel frattempo la piccola si era svegliata e aveva iniziato a piangere. E’ stata calmata dalla vice questore Gina Cordella, che l’ha fatta giocare con una palla per evitare che assistesse all’arresto del padre.

Non solo spaccio: le accuse nei confronti dell’uomo

Gli agenti hanno quindi rintracciato la casa dell’uomo e l’hanno perquisita, trovandovi 1.300 euro in contanti. Hanno affidato la bimba alla madre, una donna italiana di 40 anni madre di un altro bimbo di pochi mesi.

L’uomo è stato arrestato per spaccio e il pm di turno ha disposto il giudizio per direttissima. Deve rispondere anche di abbandono di minore. Gli investigatori hanno avviato la segnalazione per la revoca della potestà genitoriale.