Milano stazione centrale, coppia ha un rapporto orale sul marciapiede in pieno giorno

Scene di degrado nella zona della stazione centrale di Milano, con una coppia che ha un rapporto orale sul marciapiede in pieno giorno mentre la gente gli cammina vicino. I due si sono appartati, se così si può dire, dietro un’edicola, ma tra palazzi, gente affacciata dalle finestre e passanti la scena è stata vista da tutti. Anche perché in pieno giorno sotto la luce del sole.

Il video della coppia che ha un rapporto orale a Milano

Il video, pubblicato sul suo canale Telegram dal militante della Lega Gennaro Capasso, riprende due extracomunitari mentre si dedicano a pratiche sessuali sdraiati alle spalle di un’edicola in una piazzetta. “Non è la prima volta né sarà l’ultima temo – dice il consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni – visto che ormai in questa città disgraziata chiunque può fare quello che vuole. Immagino che a breve assisteremo a orge in piazza del Duomo o in piazza Duca d’Aosta. Con il sindaco Sala e gli assessori ad assistere e fare spallucce”.

La Lega contro il sindaco Sala

Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, commenta: “A Milano in pieno giorno, si possono trovare persone visibilmente in stato di ebbrezza intente a praticare effusioni amorose, come se nulla fosse. Ma dove siamo arrivati? Dove potremo arrivare di questo passo? La città sprofonda nel degrado più totale col silenzio complice della sinistra”.