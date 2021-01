Vicino Milano un marito, 88 anni, strangola e uccide la moglie affetta da Alzheimer dopo una lite collegata alla patologia neurologica. E’ quanto è stato accertato dai carabinieri. La morte è stata accertata dai sanitari dopo diversi tentativi di rianimazione dell’anziana che si sono rivelati inutili.

L’uomo ha strangolato la moglie novantenne nella loro abitazione e poi ha chiamato la figlia che a sua volta ha dato l’allarme al 118. E’ successo a Sesto San Giovanni, comune al confine con Milano, in via Risorgimento poco dopo le 6 del mattino. Un omicidio i cui contorni al momento non sono ancora chiari e che potrebbe essere collegato a situazioni di disagio e di malattia. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Strangola la moglie a Milano, il possibile movente

Secondo i primi riscontri dei militari dell’Arma di Sesto il movente del gesto sarebbe riconducibile a una lite scaturita per motivi legati alla malattia di cui soffriva la vittima, da tempo affetta da Alzheimer. Nulla da fare per la donna. I soccorritori del 118, giunti sul posto insieme ai militari, a lungo hanno tentato invano di rianimare l’anziana, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il marito è stato portato in caserma. (Fonte Ansa).