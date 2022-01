Milano, studenti occupano liceo Manzoni: “Occupiamo tutta la settimana contro le politiche del Governo”

A Milano gli studenti hanno occupato il liceo Manzoni. Politiche del Governo in ambito scolastico in questi due anni di pandemia e clima interno alla scuola con assenza di dialogo con professori e dirigenza: per questo gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola al terzo giorno di lezioni, iniziate venerdì scorso.

L’assemblea e poi l’occupazione

Dopo essere entrati regolarmente alle 8 nell’edificio di via Orazio, nel centro della città, gli studenti si sono radunati nel cortile interno per un’assemblea. Anche nel 2021, il Manzoni di Milano iniziò l’anno con un’occupazione con i ragazzi che passarono la notte del 12 gennaio nell’istituto che era chiuso per il lockdown.

L’occupazione durerà una settimana

Hanno intenzione di rimanere all’interno della scuola per tutta la settimana gli studenti che questa mattina hanno occupato il liceo classico Manzoni a Milano. Alcuni di loro sono infatti già entrati nell’edificio di via Orazio con zaini e sacchi a pelo per passare la notte nelle aule. Secondo quanto riferito dagli studenti, l’intenzione è occupare solo gli spazi al piano terra, lasciando la possibilità che le lezioni si svolgano regolarmente nel resto della scuola. E’ stato organizzato un calendario di collettivi fino a sabato anche con ospiti esterni, rispettando sempre tutte le norme anti Covid con mascherine e distanziamento.