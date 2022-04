Una persona travolta e uccisa da un treno della metropolitana a Milano. La tragedia si è consumata poco dopo le 9 di sabato 16 aprile alla stazione Pagano, linea rossa M1. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario.

Il treno viaggiava in direzione Rho Bisceglie, il macchinista non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della persona investita. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale Atm.

Disagi alla circolazione, i treni sono fermi per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, il recupero della salma e l’intervento dei tecnici.

Uomo morto in metro a Milano: treni fermi tra Cadorna Lotto e Gambara

In seguito al drammatico incidente la metro è stata chiusa tra lo snodo di Cadorna e le fermate di Lotto e Gambara in entrambe le diramazioni della Linea M1 che portano a Rho e Bisceglie.

Queste le informazioni fornite da Atm ai passeggeri per la mobilità: “Abbiamo chiuso la linea nelle tratte Cadorna-Pagano-Lotto e Cadorna-Pagano-Gambara dopo un tentato suicidio nella stazione di Pagano. I treni sono sostituiti da bus in queste tratte. La linea è aperta nelle tratte Bisceglie-Gambara, Rho-Lotto e Cadorna-Sesto FS. A Cadorna si può cambiare con M2. A Lotto si può cambiare con M5. Per raggiungere Rho da Milano considerate anche le linee S delle stazioni del passante ferroviario. Seguono aggiornamenti”.