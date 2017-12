MILANO – Aveva deciso di farsi suora e l’aveva detto alla sua famiglia, ma il padre e il fratello la pensavano diversamente, e così l’hanno sequestrata. I due uomini sono stati arrestati sabato mattina, 23 dicembre, dalla polizia di Milano.

Secondo quanto hanno scoperto gli agendi della volante del Commissariato Comasina, i due uomini, di 59 e 28 anni, avrebbero tentato così di impedire alla giovane di 25 anni loro familiare di prendere i voti.

Gli agenti sono intervenuti, su segnalazioni giunte al 113, in via Pantaleo a Milano dove i due uomini stavano tentando di caricare a bordo di un’auto la ragazza per portarla nel paese d’origine, in provincia di Avellino. I due, dopo averla stordita in casa con del sonnifero con il concorso della madre di 52 anni, che è stata solo indagata, l’hanno trascinata fino all’auto ma la ragazza è riuscita a divincolarsi e ha richiamato l’attenzione dei passanti chiedendo aiuto.

La vicenda è quindi stata chiarita delle indagini dei poliziotti del Commissariato Comasina coordinati dal pm David Monti. L’arresto è stato convalidato nella mattinata di venerdì.