Milano, torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma solo in alcune vie

A Milano tornerà l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nei luoghi più affollati del centro. La misura è stata concordata oggi al tavolo del comitato provenciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Renato Saccone.

Obbligo di mascherina anche all’aperto a Milano: il provvedimento

Le vie interessate dal provvedimento – che sarà reso effettivo da un’ordinanza del sindaco, Beppe Sala – dovrebbero essere corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, la Galleria, via Dante e l’area del Castello Sforzesco, tutte zone ad alta “densità”, soprattutto nel weekend.

A Milano la misura sarà introdotta nuovamente per cercare di bloccare la risalita dei contagi e restare in zona bianca. In vista dei prossimi eventi che potrebbero attirare ancora più gente in centro le autorità hanno deciso di giocare d’anticipo ed evitare ulteriori rischi.

Le parole del sindaco Sala

Sulle potenziali misure anti Covid nelle si era espresso anche il primo cittadino Sala: “Pronto ad ascoltare gli esperti perché alcune cose si possono fare”. “Ad esempio una l’abbiamo già fatta in settimana: ho detto che non si fa il concerto di Capodanno in piazza”, ricordando che anche quest’anno non ci sarà il tradizionale evento di fine anno davanti al Duomo. “Se dovessero chiederci di contingentare il numero di persone in Galleria sono disponibilissimo e pronto”.