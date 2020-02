MILANO – Traffico in tilt e mezzi pubblici bloccati in centro a Milano la mattina di lunedì 10 febbraio per uno scontro tra un tram e un’auto in via Torino, a pochi metri da piazza Duomo. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8 all’altezza di piazza San Giorgio.

Nello scontro tra un’auto e il tram sono rimasti leggermente feriti un bambino e sua madre, di 10 e 43 anni, che erano in macchina. Nessun ferito, invece, a bordo del tram. Il traffico nella centralissima strada per auto e tram è rimasto bloccato. Atm, l’azienda del trasporto pubblico milanese, ha comunicato deviazioni per le linee tranviarie 2, 3 e 14. Quest’ultimo in particolare, ha accumulato ritardi che hanno suscitato proteste tra i viaggiatori.

Il tram 2 devia tra Orefici e Colombo, il tram 3 verso piazza Duomo devia da San Gottardo a Duomo e in direzione Gratosoglio devia da Duomo a 24 Maggio e infine il tram 14 devia tra Orefici e Coni Zugna. (Fonte: Ansa)