MILANO – Ancora un incidente a Milano la mattina di lunedì 10 febbraio. Intorno alle 9:15 un tram della linea 2 è deragliato in via Coni Zugni, all’altezza di via Cristoforo Colombo. Il mezzo pubblico, riferisce l’Atm (l’azienda del trasporto pubblico milanese), è uscito dai binari a causa di un corpo estraneo sulle rotaie.

L’incidente è avvenuto in piena ora di punta, e molti automobilisti diretti al lavoro sono rimasti bloccati nel traffico. L’intervento di rimozione del tram dai binari è terminato intorno alle 11:30. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, arrivata sul posto per i rilievi. Nessuno, comunque, è rimasto ferito.

Secondo quanto riferisce il Giorno la circolazione di quattro linee tranviarie è stata modificata: la linea 2 termina le corse in corso Colombo/Coni Zugna. Bus tra Colombo/Coni Zugna e Negrelli; la linea 9 termina le corse a Porta Lodovica. Bus tra Porta Lodovica e Porta Genova; la linea 10 termina le corse in viale Coni Zugna/Colombo. Bus tra viale Coni Zugna/Colombo e piazza 24 Maggio e la linea 74 in direzione Cantore termina le corse a Porta Genova.

Si tratta del secondo incidente che ha coinvolto il tram lunedì 10 febbraio a Milano. Intorno alle 8, infatti, c’è stata una collisione tra un tram e un’auto in via Torino, a pochi metri da piazza Duomo. In quel caso i due occupanti dell’auto, una donna di 43 anni con il figlio di 10, sono rimasti leggermente feriti. In tilt il traffico in zona. (Fonte: Il Giorno)