MILANO – Una ragazza straniera, di nazionalità coreana, è stata travolta e uccisa da un tram ieri sera, 10 febbraio, a Milano. L’investimento, secondo quanto riferito dalla Polizia locale e dal 118, è avvenuto alle 23.30 in piazza Oberdan, nella centralissima zona di Porta Venezia. La giovane, un turista di 20 anni, era in compagnia di tre amiche che, illese, sono state però portate in stato di choc all’ospedale.

Secondo quanto riferito dal 118 per la giovane non c’è stato niente da fare e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. La Polizia locale, dopo i primi accertamenti sulla dinamica dell’incidente, ha spiegato come la giovane turista è stata travolta mentre il tram stava ripartendo dopo aver effettuato la fermata.

Secondo quanto accertato il mezzo, un tram della Linea 9, era arrivato da piazza della Repubblica e viaggiava in direzione di viale Piave, e aveva appena effettuato la sosta in piazzale Oberdan, dal lato, appunto, che sfocia verso il viale. L’investimento è avvenuto a bassissima velocità. Resta invece da capire non solo perché la 20enne si sia trovata davanti al tram in quel momento – se magari per un malore, un inciampo o magari per tentare di prenderlo – ma anche perché il mezzo non sia riuscito a fermarsi. L’autista dell’Atm è stato trasportato in codice verde al Policlinico per lo choc, e poi dimesso. (fonte ANSA)