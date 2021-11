Milano, trave lo investe e cade da impalcatura: morto operaio 63enne

E’ morto l’operaio di 63 anni precipitato nella mattinata di oggi, giovedì 18 novembre, da un’impalcatura a Milano. Dopo l’incidente l’uomo era stato trasportato all’ospedale Niguarda. Delle indagini sull’accaduto si occupano gli agenti della Polizia locale.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, nel cantiere di via Ghislanzoni, nei pressi di piazzale Massari, dove è in fase di ristrutturazione una villetta, una gru stava alzando una delle travi in legno, mentre al balcone l’operaio la teneva con le mani per tirarla dentro la casa.

E’ stato a quel punto che la fune della gru si è rotta e la trave ha investito l’uomo che è caduto dall’impalcatura per cinque metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e l’operaio è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.