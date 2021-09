Tre minorenni hanno tentato il suicidio a Milano nello stesso giorno, due sono morti mentre la terza è in condizioni disperate. La procura ha aperto un’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di istigazione al suicidio di un adolescente di 15 anni che ieri pomeriggio si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della propria abitazione al 12esimo piano di un palazzo nella zona nord di Milano.

Inquirenti e investigatori intendono far luce sui motivi che hanno portato il ragazzino a compiere il tragico gesto che per ora non riesce a trovare spiegazione.

Sempre ieri, oltre al 15enne, nell’hinterland milanese si è tolta la vita gettandosi dal settimo piano del palazzo in cui viveva anche una sua coetanea, mentre una 12enne è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone.

Minori che partecipano a sfide lanciate sui social rischiando la vita

Non è la prima volta che abbiamo resoconti di questo tipo. Nei mesi scorsi, alcuni social erano finiti nella bufera per eventi tragici come questi. In pratica i minori mettevano a repentaglio la loro vita accettando sfide virali sul web. Tipo, appunto, il buttarsi dalla finestra senza morire.