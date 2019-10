Murano, turista americana cade dal battello e muore

ROMA – Cade da un battello e muore. Una turista americana è morta durante una gita a Murano. Tutto è successo domenica 27 ottobre intorno a mezzogiorno.

La donna, secondo il racconto di alcuni testimoni riportati dai giornali locali, era sul pontile Alilaguna di Murano e stava scendendo dal battello quando all’improvviso, forse a causa di un malore, è caduta in acqua.

La donna è stata immediatamente soccorsa dal comandante del battello. Ma, tirata in salvo, la turista non riusciva comunque a respirare. Neanche l’arrivo dei soccorsi sul posto è riuscito a salvare la donna che, questa è una prima ipotesi, probabilmente è morta per colpa di un infarto.

“La signora – racconta la voce di Venezia – una donna statunitense di circa 70 anni, si trovava in vacanza a Venezia insieme al marito e ad amici. Scendendo dal mezzo è scivolata in acqua: il comandante del mezzo Alilaguna si è tuffato e la donna è stata tirata in salvo ma, secondo quanto riferito, ella stessa faceva capire di non riuscire a respirare. Il pronto intervento del Suem 118 non ha potuto risolvere la situazione. La donna, infatti, spirava in quegli attimi per verosimile arresto cardiaco”.

Fonte: La Voce di Venezia, Il Gazzettino, Il Messaggero.