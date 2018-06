MILANO – Ha accoltellato al petto la compagna e l’ha uccisa fuori dalla discoteca di Milano dove avevano passato la serata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La donna, originaria dell’Ecuador, è stata soccorsa ma è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Paolo. Il compagno, un dominicano di 41 anni, è stato rintracciato e bloccato sul posto dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6 del mattino del 10 giugno la coppia si trovava in via Pezzetti a Milano, nei pressi di una discoteca frequentata da sudamericani. I due hanno iniziato a litigare sempre più violentemente e alla fine l’uomo ha estratto un coltello da cucina e l’ha colpita in pieno petto. Alcuni cittadini hanno sentito le grida e hanno allertato i carabinieri, che arrivati sul posto hanno rintracciato e bloccato l’uomo. Per la donna, ricoverata in ospedale, non c’è stato però nulla da fare.