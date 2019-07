Milano, uomo accoltellato sabato sera in via Morgantini

MILANO – Accoltellamento sabato sera, 27 luglio, a Milano, in via Morgantini, non lontano dallo stadio San Siro. Un giovane di 32 anni è stato colpito intorno alle 22:30 da diversi fendenti.

L’uomo, riferisce Milano Today, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano, ma secondo quanto riferito da Milano Today sembra che l’uomo sia stato raggiunto al torace da alcuni fendenti sferrati con un grosso coltello. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. (Fonte: Milano Today)