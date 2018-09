MILANO – Un uomo è stato investito e ucciso da un tram in via Vittorio Veneto, a Milano. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 16 settembre, pochi minuti dopo la mezzanotte. La polizia locale è a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di sabato, la vittima non è stata ancora identificata. L’ipotesi è che si tratti di uno dei tanti migranti che affollano la zona di Porta Venezia.

IN AGGIORNAMENTO