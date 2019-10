MILANO – Giallo a Milano. Un uomo di 64 anni è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata sullo spartitraffico in via Valdagno, in zona Forze Armate.

L’uomo, riferisce Milano Today, è sarebbe morto per un colpo di pistola alla testa. L’auto, una Toyota Yaris, era chiusa dall’interno. Tutte circostanze che farebbero pensare ad un suicidio, ma sul caso le indagini sono in corso.

A trovare l’uomo, intorno alle 8:20 di mercoledì 2 ottobre, è stato un agente della polizia locale che stava svolgendo il servizio scuola, facendo attraversare i bambini diretti a lezione. La polizia locale e la scientifica stanno svolgengo tutti gli accertamenti sull’auto e sulla pistola per accertare quanto accaduto. (Fonte: Milano Today)