Milano: cade mentre pulisce i vetri, morta una donna di 54 anni

MILANO – Una donna di 54 anni, che lavorava come domestica, è morta cadendo dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale di Milano. Secondo una prima ricostruzione, stava pulendo i vetri quando, poco prima delle 10, è precipitata. Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118 che ha potuto solo constatarne la morte.

Sull’incidente domestico in cui oggi a Milano una donna di 54 anni originaria delle Filippine, mentre stava pulendo i vetri è precipitata dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale ed è morta, il pm di turno Roberta Amadeo ha aperto in’inchiesta e ha indagato per omicidio colposo il datore di lavoro della colf. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’autopsia che si terrà nei prossimi giorni e che servirà per chiarire la dinamica dell’incidente e per escludere eventuali malori. Dalla prima ricostruzione pare che la signora, in piedi su una scala per pulire i vetri dell’abitazione dove lavorava, assunta regolarmente, e dove viveva con una famiglia ora in vacanza in Grecia, abbia perso l’equilibrio e sia scivolata per poi precipitare. Uno dei dubbi è che non calzasse scarpe adeguate. (Fonte Ansa).