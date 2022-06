Milano, Via Bolla, blitz dopo la rissa: abusivi sgomberati. Nel corso delle otto perquisizioni effettuate dalla polizia in via Bolla a Milano questa mattina sono stati sequestrati mazze e un bastone utilizzati nella rissa della settimana scorsa e un coltello a serramanico, oltre a indumenti ed elementi validi a riscontro delle indagini.

Milano, Via Bolla, blitz dopo la rissa: abusivi sgomberati

Ma non sono spuntate armi da fuoco. In totale sono cinque gli appartamenti sgomberati dalla Polizia che sono stati riconsegnati all’Aler per la messa in sicurezza. Tre uomini e una donna sono stati accompagnati in questura per le verifiche della loro posizione sul territorio nazionale.

Una rissa tra rom durante le perquisizioni

Mentre andavano avanti le perquisizioni si è verificata un’altra lite, stavolta tra i rom del palazzo al civico 40. Le forze dell’ordine si sono schierate, a una certa distanza, per monitorare la situazione. Tra i rom c’è stato un rimpallo di accuse sulla colpa degli scontri che hanno portato all’intervento della polizia.

Una residente: “Devono sgomberare le roulotte. Lì bosniaci e rom si ammazzano”

“Hanno sgomberato appartamenti di italiani ma le roulotte sono ancora lì e sono quelli che abitano lì che danno fastidio. Ci auguriamo che li sgomberino: lì bosniaci e rom si ammazzano. E stamattina, mentre qui perquisivano, i maschi bevevano il caffè al bar”.

Grazia, una residente di via Bolla a Milano, lo ha raccontato mentre era ancora in corso l’operazione di polizia iniziata questa mattina con lo sgombero degli occupanti abusivi.

“Dicono che a via Bolla comandano loro”, ha aggiunto. La sera, ha raccontato, quando provano a chiedere agli occupanti di smetterla con gli schiamazzi ricevono sempre risposte come “italiano vaffanculo”. Oppure “via Bolla è nostra”.