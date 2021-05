Milano (via Campanini), maxi festa in casa con quasi 50 persone alle 3 di notte: sono stati sanzionati per aver violato le norme anti Covid ed il coprifuoco (foto archivio Ansa)

Milano (via Campanini), maxi festa in casa con quasi 50 persone alle 3 di notte: sono stati sanzionati per aver violato le norme anti Covid ed il coprifuoco. Come scrive l’Ansa, erano in 44, di età compresa tra i 25 e i 38 anni.

I partecipanti a questa festa abusiva, in violazione sia delle norme anti Covid che del coprifuoco, sono stati sorpresi dagli agenti della Questura. Erano le 3 di notte e si trovavano in un’abitazione presa in affitto in via Campanini, nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che hanno sentito provenire dallo stabile schiamazzi e musica ad alto volume. Sono stati identificati e saranno sanzionati in base alle normative anti covid che vietano gli assembramenti e anche per la violazione del coprifuoco.

Ecco cosa dispongono le norme anti Covid attualmente vigenti. Ci sono stati dei cambiamenti nelle ultime settimane ma il divieto di assembramenti, sia pubblici che domestici, è sempre rimasto in vigore. Quindi la prima norma anti Covid che hanno violato è quella sugli assembramenti. Poi c’è il discorso relativo al coprifuoco. Attualmente è fissato alle ore 23:00. Loro sono stati sorpresi alle 3 di notte quindi è evidente la violazione anche di questa norma. Insomma sono stati sanzionati sia per aver violato il divieto di assembramenti, sia per non aver rispettato l’orario del coprifuoco.