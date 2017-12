MILANO – Incidente mortale in viale Tibaldi ieri mattina, 18 dicembre. Non c’è stato nulla da fare Per Nicolò Luckenbach, milanese di 32 anni, centrato in pieno da un’auto mentre era in sella al suo scooter. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: trasportato d’urgenza al Policlinico, è morto poco dopo.

L’auto, una Fiat Punto guidata da un italiano di 54 anni, stava percorrendo viale Tibaldi in direzione viale Toscana quando ha svoltato a sinistra verso piazza Bibbiena. Sfortuna ha voluto che in quel momento sulla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle moto passasse anche un filobus, e che proprio in quell’istante il 32enne lo stesse sorpassando. L’auto, con tutta probabilità, non si è accorta di quella presenza sulla carreggiata e non è riuscita a frenare in tempo. L’impatto è stato inevitabile, il ragazzo è stato subito sbalzato dal suo scooter ed è rimasto sull’asfalto, privo di conoscenza.

L’autista si è subito fermato e ha chiesto aiuto. Nel frattempo anche la circolazione attorno si è fermata. Immediato l’arrivo della polizia locale e del 118. Luckenbach è stato subito trasportato d’urgenza al Policlinico, in condizioni disperate. E non ce l’ha fatta: è deceduto in ospedale. I rilievi della polizia locale sono andati avanti per ore. E sono ancora in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti, anche con l’aiuto delle telecamere della zona.