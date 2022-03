Un’auto dei vigili urbani è stata bersagliata di bottiglie e altri oggetti a Milano, mentre si apprestava a fare delle multe per la sosta in doppia fila. I due agenti, che erano dentro la vettura di servizio, non hanno riportato lesioni.

Multe per la doppia fila, vigili urbani presi a bottigliate a Milano

E’ accaduto la notte scorsa, poco prima dell’1.30, in via Fabio Filzi, in zona Stazione Centrale: quando alcuni clienti del locale che si trovavano fuori a fumare hanno visto arrivare la vettura hanno avvisato gli altri all’interno e a quel punto sono usciti molti avventori, pare alcune decine, molti dei quali, probabilmente, solo per curiosità.

Ad un certo punto però sono partiti insulti e alcuni lanci di oggetti che hanno raggiunto il mezzo, dove si sono rifugiati gli agenti in attesa dei rinforzi. Quando le altre pattuglie sono arrivate sul posto non c’era quasi più nessuno tranne il titolare del locale, un 22enne estraneo ai fatti.