Sabato notte turbolento a Milano, con alcune zone della movida ancora teatro di liti, aggressioni, risse e rapine. Tra sabato 19 e domenica 20 febbraio ci sono stati cinque accoltellamenti che hanno avuto per vittime e protagonisti dei ragazzi, anche minorenni.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, almeno nei tre episodi più gravi gli aggressori sarebbero gruppi di origine nordafricana. Al momento però non ci sono elementi che facciano pensare all’azione di un’unica banda.

Movida violenta a Milano, le tre aggressioni più gravi

Il primo caso si registra intorno alle 3:30 della notte in via Fratelli Castiglioni. Un 20enne è stato aggredito a pochi passi di quello che viene chiamato il nuovo centro di Milano, piazza Gae Aulenti: lo hanno colpito con una coltellata alla gamba destra. Ricoverato in codice rosso, le sue condizioni sono migliorate.

Contemporaneamente, sempre in piazza Gae Aulenti veniva soccorso per una ferita da arma da taglio superficiale un 18enne. Il terzo episodio grave è avvenuto in corso Como, cuore della movida meneghina, intorno alle 4.45, dove un 19enne è stato circondato all’uscita dalla discoteca e colpito a coltellate al torace e al braccio destro, fortunatamente senza che siano stati lesi gli organi vitali.

Movida violenta a Milano, le altre aggressioni

Ancora un accoltellamento in viale Pasubio alle 5.20, sempre in zona Garibaldi, dove un 15enne è stato circondato da un gruppo di nordafricani che per rapinarlo lo hanno colpito con un fendente a un gluteo.

Una quinta aggressione infine, ancora nella stessa zona ma senza coltelli, è avvenuta alle 3.30 in via De Tocqueville, strada di locali e discoteche, con un 21enne che ha riportato un’irritazione all’occhio, presumibilmente da spray urticante.

In piazza Duca D’Aosta all’1.30, invece, si è verificata una rissa tra stranieri, con un nordafricano di 33 anni colpito da una coltellata.

Milano, 2.412 aggressioni in strada nel 2021

Secondo i dati di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), gli interventi del 118 per aggressioni in strada a Milano nel 2021 sono stati 2.412. A fornire i dati è stato l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

Secondo i dati regionali, nel 2021, il 118 è intervenuto in luogo pubblico anche su 307 liti, 210 risse, 128 accoltellamenti e 7 sparatorie. “L’ho detto qualche giorno fa e lo ribadisco oggi: per fronteggiare situazioni sempre più gravi, come quelle ripetutesi anche sabato notte a Milano servono più divise sul territorio”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Chiediamo un dibattito in Parlamento sull’emergenza sicurezza a Milano, e purtroppo non solo a Milano. Il Ministro e il sindaco fanno tante chiacchiere ma risultati zero”, è tornato ad attaccare il leader della Lega, Matteo Salvini.