MILANO – Omicidio a Milano. Nella notte tra mercoledì e giovedì in via Meucci, zona Nord della città, un giovane di 21 anni, William Lorini, è stato ammazzato durante una lite scoppiata in strada dopo una serata fuori. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Secondo una prima ricostruzione della polizia, il ragazzo avrebbe bevuto e, riferisce l’agenzia Ansa, fatto uso di cocaina. Per l’omicidio è stato arrestato il socio in affari di Lorini, Marco Villa, di 27 anni.

Villa, che era insieme alla propria compagna, avrebbe, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, accoltellato all’addome Lorini, che ha tentato inutilmente di difendersi con una livella. Trasportato all’ospedale San Raffaele, il giovane è morto poco dopo il ricovero.

I due si avevano da poco messo in piedi una ditta di ristrutturazioni. Entrambi hanno precedenti penali.

