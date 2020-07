Milazzo, Fiorenzo Borgia precipita in volo col deltaplano. Il fratello morto nello stesso modo

E’ precipitato in volo con il deltaplano. E’ morto così un uomo di 67 anni a Milazzo, provincia di Messina.

Si chiamava Fiorenzo Borgia, 67 anni, originario di Milazzo ma residente nel Nord Italia. La tragedia si è consumata mercoledì sera nell’area gestita dalla Fondazione Lucifero.

Non è chiaro cosa sia accaduto in volo. L’uomo, grande appassionato ed esperto di parapendio, ha perso il controllo del velivolo forse a causa di una turbolenza che ha fatto chiudere la vela in fase di atterraggio e si è schiantato al suolo.

Immediati i soccorsi che hanno tentato di salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato micidiale e il 67enne è morto praticamente sul colpo.

Sul posto gli investigatori per accertare quanto successo. Anche il fratello era morto nello stesso e identico modo, in un incidente in volo col deltaplano.

“Non parlate di poca sicurezza – scrivono gli amici su Facebook – Il nostro è uno sport che viene praticato con molta abilità e rispettando ogni regola. Fiorenzo era espertissimo la sua è stata solo una fatalità”.

Fiorenzo Borgia lascia la moglie e due figli. (Fonte: Ansa).