Incidente Milazzo, perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guard rail: morta 20enne

Perde il controllo dello scooter e finisce contro il guard rail. Una ragazza di 20 anni è morta a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 17 marzo, a Milazzo, in provincia di Messina.

Incidente Milazzo, la prima ricostruzione

La ragazza, come racconta la cronaca locale, poco prima delle 11 stava viaggiando col suo scooter quando, all’improvviso, dopo aver perso il controllo del mezzo si è schiantata contro un guard rail. Le notizie sono ancora frammentarie e in aggiornamento. Ancora non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo dello scooter alla ragazza.

Per la 20enne purtroppo, malgrado l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.