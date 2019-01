VENEZIA – È morta nella giornata di mercoledì Milena Silvestri, ex assessore leghista e dipendente del comune di Venezia: la donna aveva appena compiuto 47 anni. Lascia, oltre al marito Nicolais Marchesan, le sue 4 bimbe, la più grande 9 anni, la più piccola 4. Laureata in architettura, dopo la libera professione, aveva trovato impiego in Comune a Venezia. Appassionata di politica, era entrata nella Lega diventando consigliere comunale.

Così la ricorda il vicepresidente regionale veneto Gianluca Forcolin: “Oggi è un giorno triste per molti di noi, Milena ci ha lasciati. Voglio ricordarla come un bravo amministratore locale, un bravo assessore ma più ancora come una grande donna e una grande mamma. Al marito, ai piccoli e alla famiglia Silvestri il mio abbraccio sincero, siate forti”.