MILLESIMO (SAVONA) – Incidente mortale lunedì 6 maggio a Millesimo, in provincia di Savona. Qui intorno alle 16 all’altezza del casello autostradale, sulla strada provinciale che conduce a Roccavignale, c’è stato uno scontro che ha coinvolto due moto, un furgone e un’auto.

Nell’incidente ha perso la vita uno dei due motociclisti, un uomo di 44 anni di Albisola, mentre l’altro motociclista è rimasto ferito in modo non grave, così come due persone che erano a bordo del furgone.

Secondo le prime informazioni sembra che il furgone frigo sia arrivato ad alta velocità, scontrandosi prima con due veicoli e poi finendo in mezzo alla strada, dove stavano arrivando tre moto. Un motociclista, scrive La Stampa, sarebbe stato sfiorato e sarebbe quindi caduto, mentre un altro sarebbe stato travolto in pieno, morendo poco dopo. (Fonti: La Stampa, Savona News)