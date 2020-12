Million Day 27 dicembre 2020: estrazione numeri vincenti di oggi Million Day di domenica 27 dicembre 2020

Aggiornamento estrazione Million Day oggi domenica 27 dicembre 2020: 25, 43, 23, 12, 52.

Anche oggi 27 dicembre estrazione del Million Day. La caccia al milione di euro non si ferma mai con Million Day anche nei giorni festivi come oggi, con l’estrazione di domenica 27 dicembre 2020 che premia le giocate vincenti. Come sempre le estrazioni del concorso gestito da Lottomatica avvengono alle ore 19:00.

Cosa è il Million Day?

Million Day è il gioco di lotterie online o nelle ricevitorie con il quale è possibile vincere fino a 1 milione di euro.

Su Lottomatica si può giocare online al Million Day tutti i giorni fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo.

Come si gioca al Million Day?

La partecipazione al gioco avviene compilando la schedina di pre-gioco, anche tramite dispositivi digitali, o comunicando a voce al ricevitore i numeri che si intende giocare e mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati. La posta di gioco è fissata ad 1 euro. Si possono effettuare diversi tipi di giocata.

Million Day le giocate:

Giocata singola : si pronosticano 5 numeri, l’importo della giocata è fisso ad 1 euro.

: si pronosticano 5 numeri, l’importo della giocata è fisso ad 1 euro. Giocata plurima : è possibile effettuare più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino, ognuna al costo di 1 euro.

: è possibile effettuare più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino, ognuna al costo di 1 euro. Giocata sistemistica: è possibile pronosticare fino a 9 numeri generando una pluralità di giocate fino ad un massimo di 126 giocate

Million Day di domenica 27 dicembre 2020

I numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi in diretta su questo articolo ore 19.00. I cinque numeri estratti oggi, domenica 27 dicembre sono 25, 43, 23, 12, 52.

Prossima estrazione del Million Day:

La prossima estrazione del Million Day avverrà lunedì 28 dicembre 2020. Clicca qui per l’estrazione precedente.