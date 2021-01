Million Day estrazione di oggi 12 gennaio 2021, tutti i numeri che sono usciti: 10, 35, 41, 49 e 54.

Il Million Day è un gioco che si verifica ogni giorno della settimana, con l’estrazione dei numeri vincenti alle ore 19.00 in punto. Il gioco, creato recentemente da Lottomatica, prevede dei montepremi per chi indovina almeno uno dei numeri che vengono sorteggiati. In base ai numeri indovinati, il montepremi sale, fino ad arrivare appunto al milione di euro.

Come si gioca al Million Day

Ecco il regolamento dell’estrazione del Million Day, riportato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La partecipazione al gioco avviene compilando una schedina, anche tramite dispositivi digitali, o comunicando a voce al ricevitore i numeri che si intende giocare e mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati. Il suo funzionamento è semplice: bisogna compilare una schedina scegliendo 5 numeri da 1 a 55 e attendere l’estrazione. La posta di gioco è fissata ad 1 euro. Si possono effettuare diversi tipi di giocata:

Giocata singola: si pronosticano 5 numeri, l’importo della giocata è fisso ad 1 euro.

Giocata plurima: è possibile effettuare più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino, ognuna al costo di 1 euro.

Poi giocata sistemistica: è possibile pronosticare fino a 9 numeri generando una pluralità di giocate fino ad un massimo di 126 giocate.

Million Day estrazione di oggi 12 gennaio 2021

