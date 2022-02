Million Day estrazione oggi lunedì 7 febbraio 2022: numeri e combinazione vincente Million Day di oggi

Blitz dice

L’argomento principe degli studenti delle superiori che non vogliono gli scritti al prossimo esame di maturità è che la scuola fatta via Dad sia stata handicap alla loro preparazione. In effetti è proprio così: la Dad ha acuito le incompetenze formative (fuor di linguaggio buro-scolastico: la Dad ha peggiorato la didattica e l’apprendimento). Già prima […]