Anche oggi, sabato 30 gennaio, come ogni giorno, c’è stata l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day. Questa la cinquina vincente: 28, 37, 44, 45, 51. Chi prende i 5 numeri fortunati vince 1 milione di euro.

Aggiornato alle 19,22

Per chi si fosse perso l’estrazione Million Day di ieri, venerdì 29 gennaio, i numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 14, 22, 25, 36, 54.

Million Day estrazione di oggi sabato 30 gennaio 2021

I cinque numeri vincenti di oggi 30 gennaio: 28, 37, 44, 45, 51.

Come si gioca al Million Day

Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata costa 1 euro. A differenza del Superenalotto infatti l’estrazione dei numeri non avviene solo tre volte a settimana ma tutti i giorni. Il costo della giocata base è di 1 euro ma c’è la possibilità di abbonare una stessa giocata per più concorsi consecutivi fino a un massimo di venti.

Per giocare al Million Day è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55, oppure sistemi da 6 o 9 euro. È possibile fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi.

Quanto si vince al Million Day

Il premio per chi indovina i 5 numeri estratti è pari a 1 milione di euro, mentre se si indovinano 4 numeri il premio è di 1000 euro. Per chi ne indovina 3 il premio è di 50 euro, per 2 numeri indovinati si ricevono 2 euro.