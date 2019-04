VENEZIA – Million Day, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, bacia Venezia: il 25 aprile un giocatore ha infatti indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti, realizzando così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri vincenti sono stati: 12; 26; 27; 37 e 43.

Il gioco a cui ha partecipato l’anonimo cliente è Million Day, una formula introdotta nel circuito delle ricevitorie da Lottomatica circa dodici mesi fa, un sistema a quota fissa, per cui basta puntare un euro e aspettare l’estrazione quotidiana, ogni giorno alle 19. Questo permette anche di piazzare i numeri in anticipo, per i giorni in cui non si potrà raggiungere il tabaccaio o, come nel caso del 25 aprile, per quando i negozi sono chiusi. Se si azzeccano 2 numeri si vincono 2 euro, con 3 numeri 50 euro, con 4 numeri mille euro e con 5 numeri il milione di euro.

Fino ad oggi il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per un totale di oltre 147 milioni e 760 mila euro, con 17.368 vincite da 1.000 euro. Nel solo mese di aprile sono già 6 le vincite milionarie, con le quali sale a 59 il totale dei giocatori milionari dalla nascita del gioco. Invece, da inizio 2019, sono 16 le vincite milionarie, in media una a settimana. L’ultima vincita è avvenuta appunto giovedì 25 aprile, con un giocatore di Venezia che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti.