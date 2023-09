Minaccia la moglie con una tanica di alcol, poi la insegue in macchina e la sperona. La vittima è riuscita ad allertare il 112 Nue e l’uomo, un 45enne fiorentino, è stato rintracciato e arrestato con l’accusa di atti persecutori. L’episodio è accaduto nella notte a Firenze.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna, attorno alle 2, rientrando a casa si sarebbe ritrovata di fronte l’ex marito nell’atrio condominiale con in mano una tanica piena di liquido con cui avrebbe minacciato di darle fuoco. La vittima è uscita in strada, ha raggiunto la propria auto ed è scappata, inseguita dall’ex che, dopo aver cercato di speronarla durante il tragitto, l’ha raggiunta a un semaforo in zona Isolotto. L’uomo sarebbe sceso dall’auto, bussando al finestrino e dicendole che l’avrebbe aspettata sotto casa. Una volta scattato il verde la donna ha chiamato il numero unico d’emergenza, raccontando poi agli agenti che le minacce della scorsa notte sarebbero stato solo le ultime di una lunga serie. I poliziotti hanno rintracciato l’uomo nei pressi del proprio posto di lavoro in provincia di Firenze: nella sua auto è stata trovata e sequestrata una tanica di alcol etilico denaturato, la stessa verosimilmente con cui si era presentato sotto casa della ex. Gli agenti hanno anche sequestrato il telefono cellulare del 45enne, sul quale gli investigatori non escludono possano essere trovate tracce riconducibili all’accusa di atti persecutori.