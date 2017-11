BARI – “Non possiamo consentire che il litorale della capitale del nostro Paese possa essere condizionato dalle mafie”. Lo ha detto a Bari il ministro dell’Interno, Marco Minniti. “Per quanto ci riguarda – ha aggiunto – il tema della liberazione di Ostia dalla mafia sarà irrinunciabile, lì ci giochiamo un pezzo della sovranità del nostro Paese. È nelle sfide più difficili si vede la forza dello Stato. Noi saremo duri e intransigenti. Perché quello che sta avvenendo a Ostia non è tollerabile in una democrazia”.

Minniti ha precisato che “tutto quello che sta avvenendo a Ostia testimonia che abbiamo di fronte una sfida per la sovranità. Una sfida che è in piedi da molto tempo, che non può essere sottovalutata perché lì ci sono fenomeni criminali particolarmente inquietanti”.

Il ministro ha poi rilevato quanto sia “stato importante che nel momento in cui c’è stata quella vicenda dell’attacco alla troupe giornalistica, la risposta delle istituzioni, della magistratura, dello Stato sia stata forte e immediata”. “Credo – ha proseguito – sia stato importante che Spada sia stato immediatamente arrestato” e “che in questo momento sia in galera”.

Alle parole del ministro fa eco il sindaco di Roma Virginia Raggi: “#FuoriLaMafiaDaRoma. Bene Minniti su Ostia. Istituzioni unite sono risposta a malavita. Siamo con cittadini, non ci facciamo intimidire da minoranza mafiosa”.