Mino Raiola, Bild: il procuratore ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare (foto Ansa)

Il procuratore Mino Raiola è ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare. Lo scrive la Bild.

Le condizioni di Mino Raiola

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Raiola sarebbe ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare (ma non legata al Covid). Dopo l’intervento chirurgico di otto giorni fa, il suo staff aveva tranquillizzato sulle sue condizioni di salute e lo stesso Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese (nonché presidente del Genoa) aveva confermato che “l’operazione era programmata da tempo”.