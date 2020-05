VENEZIA – Un incendio è divampato in un’azienda agricola nel territorio di Mira, in Riviera Bosco Piccolo, tra Oriago e Malcontenta, in provincia di Venezia.

Le fiamme si sono alzate nel tardo pomeriggio di venerdì 29 maggio a partire da una serie di rotoballe, creando una grossa nube di fumo visibile anche a distanza.

Il rogo è diventato virale sui social: molti residenti, da Mestre e Miranese, vedendo alzarsi la colonna di fumo hanno temuto che si trattasse di Porto Marghera, ancora una volta, dopo l’incendio del 15 maggio scorso alla 3V Sigma.

Così il sindaco di Mira, Marco Dori, e il presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin hanno segnalato l’accaduto tramite i rispettivi social network, anche per rassicurare la popolazione che non si trattava di Porto Marghera.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per arginare e domare il rogo. Stando alle prime informazioni, nessuna persona sarebbe stata coinvolta.

Come fa sapere la Protezione civile del Comune di Venezia “l’area in cui è divampato l’incendio è stata messa in sicurezza. L’attività di spegnimento delle fiamme continuerà tutta la notte perché l’incendio ha interessato grandi quantitativi di paglia. Escluse situazioni di pericolo per la popolazione”. (fonte VENEZIA TODAY)