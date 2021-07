Mirandola, bici travolta da un’auto: ferite due ragazze di 13 anni, una è grave

Due ragazzine, entrambe di tredici anni, sono state ricoverate all’ospedale Maggiore di Bologna, ed una è in gravi condizioni in prognosi riservata, dopo essere state vittime di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 a Mirandola, nel Modenese, in via Toti. Le due sono state investite da un’auto, ma non è chiaro al momento se fossero entrambe su una stessa bicicletta o se soltanto una delle due stesse pedalando con l’altra che seguiva a piedi a breve distanza. Sul posto, oltre alla polizia locale di Mirandola, sono anche arrivati due elicotteri del 118 che hanno immediatamente portato le due ferite al Maggiore.