MODENA – E' stato ritrovato nella serata di domenica 27 maggio a Porto Garibaldi di Comacchio, in provincia di Ferrara, Muhammad Zubair, il bambino di 11 anni di origine pakistana del quale non si avevano notizie da venerdì scorso, quando se ne erano perse le tracce a Mirandola, in provincia di Modena.

Il bambino è in buone condizioni, si era allontanato di casa di sua spontanea volontà. I carabinieri lo hanno ritrovato dopo che era scattata una ricerca palmo a palmo, che aveva impegnato oltre 50 uomini delle forze dell’ordine e della protezione civile che setacciano il territorio emiliano e non solo.

Già nelle ore precedenti al ritrovamento si erano diffuse le voci che davano per buona l’ipotesi che Mohammad avesse deciso di inforcare la bicicletta per allontanarsi volontariamente da Mirandola, dove vive con gli zii. Una delle ipotesi è che volesse tornare in Pakistan.

Qualche elemento in più, dopo che del bambino si erano perse le tracce venerdì intorno alle 16, lo aveva dato il rinvenimento di una bici grigia, quella che in tanti avevano indicato essere quella utilizzata dal minorenne, a ridosso della stazione dei treni di Mirandola. Tutto lasciava pensare che il bambino, una volta uscito da scuola, venerdì, avesse pedalato fino a lì per salire sul primo treno disponibile. Probabilmente con l’intento di tentare di dirigersi verso il Pakistan, dove vive ancora la mamma con gli altri sei figli, ora sola dopo la recentissima morte del marito, e papà di Mohammed, venuto a mancare solo tre mesi fa.