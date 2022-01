Misano Adriatico, uccide il vicino colpendolo con un bilanciere da palestra: arrestato 54enne

Si nasconde dietro una porta poi, quando lo sente arrivare, lo uccide colpendolo con un bilanciare da palestra. Zegarac Edi, 54enne di origine slovena ma con cittadinanza italiana, ha confessato di aver ucciso Nicola Donadio. Tutto è avvenuto a Misano Adriatico alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 12 gennaio.

Le parole del 54enne

“Volevo chiedergli di ritirare una vecchia querela – le sue parole al pm -. L’ho atteso all’alba, alle 6 perché sapevo che ogni giorno rincasava a quell’ora. Mi sono nascosto dietro la porta e l’ho colpito con un bilanciere da palestra”.

Donadio, secondo le prime ricostruzioni, aveva querelato il suo assassino per lesioni e danneggiamento aggravato. Tutti e due vivevano nel quartiere Casacce, in un’area per roulette e container concessa dall’amministrazione comunale a persone in difficoltà economica.

L’allarme dei vicini

Proprio in quest’area è avvenuto l’omicidio. Sono stati stati gli altri residenti della zona a dare l’allarme all’alba e ad avvisare i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere di Donadio all’interno del container dove viveva. Sul cadavere i segni dell’aggressione. L’omicida era nascosto in bagno. Qui è stato ritrovato dai carabinieri.

L’aggressore

Zegarac Edi, disoccupato è un ex operaio che vive da trent’anni in Riviera. Davanti ai Carabinieri e al suo avvocato ha ammesso di aver ucciso il cinquantenne di origine lucana. Donadio, la vittima, lascia cinque figli, un fratello e una sorella.