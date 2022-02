Miss Ungheria: tre mesi in carcere in Italia per spaccio, ma non era vero. Ora chiede 100mila euro di risarcimento (Foto Ansa)

Nel 2019 è stata arrestata all’aeroporto romano di Fiumicino ed è stata detenuta in carcere per tre mesi con l’accusa di essere una trafficante di droga, ingiustamente: adesso una ex modella e candidata miss Ungheria chiede all’Italia 100mila euro di risarcimento.

Ex miss Ungheria arrestata a Roma per traffico di droga ingiustamente: ora chiede risarcimento

La giovane modella ungherese di 24 anni nel 2018 era stata candidata a miss Ungheria, eletta miss Turismo ed è stata tra le partecipanti a miss Universo.

Adesso “chiede 100mila euro come risarcimento per i mesi trascorsi in carcere nel marzo del 2019. Il 22 febbraio si dovrà pronunciare la quarta sezione della Corte d’Appello. Adesso la questione è solo risarcitoria”, ha spiegato all’AdnKronos l’avvocato della donna, Massimiliano Scaringella, che sottolinea come per la giovane si sia trattato di un vero e proprio trauma, che l’ha indotta anche a cambiare lavoro.

Ex modella arrestata in aeroporto: ora ha paura di viaggiare

“Il problema, quando capitano queste vicende – dice infatti l’avvocato – è il trauma. La carriera non è più decollata perché lei ha ora paura di viaggiare. Timore causato dalla situazione che ha vissuto. Aveva sempre viaggiato senza problemi per fare la modella ma ora è una ragazza che vive nel terrore che si possa creare nuovamente un equivoco di questo genere. Non potrà più fare la modella e per lei è un trauma notevole. Gila ha rinunciato a questa carriera e ora fa la pittrice. E’ stata una sua scelta. Non se la sente più di entrare in contatto con persone che non conosce bene”.

Miss Ungheria, arrestata a Roma per spaccio di droga: l’incontro che l’ha incastrata

La modella era in transito a Roma, partita da Londra e diretta a Tokyo per un servizio fotografico.

Alloggiava in un albergo di Fiumicino. Ha incontrato l’agente della casa di moda che l’aveva scritturata per il servizio fotografico. Ad un certo punto l’uomo si è allontanato in attesa che arrivasse la costumista. Ma con questa sono arrivati i finanzieri, che hanno arrestato la modella.

La costumista doveva portare dal Brasile, oltre ai vestiti, della cocaina. Gli agenti della dogana, una volta scopertala, le hanno proposto di fare una ‘consegna guidata’ per cercare di capire chi fosse il destinatario: “E’ accaduto però che il reale destinatario del carico di droga si è allontanato dal momento che la costumista ritardava. La persona che la trafficante ha incontrato è stata la mia cliente e gli agenti hanno arrestato entrambe”.

Parla la ex modella

In un intervento al Corriere della Sera, la ex modella ha detto: “Mi ha tenuto a galla il non essermi persa d’animo, aver mantenuto il sangue freddo e aver sempre creduto di venirne fuori. Ho smesso di fare la modella per il trauma. Associo l’aereo alla paura di essere arrestata e fatico a fidarmi. Sono tornata in Ungheria e seguo la mia passione per la pittura. Magari è questa la mia strada”.