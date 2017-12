MISTERBIANCO (CATANIA) – Drammatico incidente martedì mattina, 19 dicembre, a Misterbianco, in provincia di Catania. Una donna ha investito il proprio figlio di 12 anni mentre faceva retromarcia con la propria auto. Il ragazzino è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Catania ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi, ma il ragazzino non è ritenuto in pericolo di vita.

La donna non si era accorta della presenza del figlio nella strada in discesa. Il dodicenne è rimasto schiacciato tra l’auto della madre e una vettura posteggiata. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia locale.