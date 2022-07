Il cadavere di un uomo riverso in una pozza di sangue trovato nell’area abbandonata delle ferrovie Bologna San Donato, in via Larga, alla periferia di Bologna. Si tratterebbe di una persona di circa 25 anni, ancora non identificata, di carnagione bianca. Su quella che dai primi elementi appare come una morte violenta indagano i carabinieri. Sul posto il medico legale per gli accertamenti e la prima ispezione cadaverica: il corpo presenta ferite di un’arma da taglio. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un casolare abbandonato. La prima segnalazione ai carabinieri sarebbe arrivata dal 118, contattato da una ragazza.