ROMA – Brutta gaffe per il sito del Miur. In occasione della XXVIII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica il ministero dell’Istruzione suggerisce argomenti di scienza per eventuali manifestazioni. “La tavola degli elementi di Mendel, questa sconosciuta”, scrive online. Peccato che il chimico della tavola periodica sia Mendeleev. L’errore è stato prontamente corretto, ma lo screenshot della gaffe ha fatto il giro del web.

L’ironia degli utenti dei social network non ha perdonato facilmente l’errore, anzi lo ha fatto ben notare. Nella lettera di lancio della XXVIII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica il sito del Miur ha preparato dei suggerimenti agli enti di ricerca e alle scuole per “alcuni temi focali per la manifestazione”.

Tra questi c’è anche “La tavola degli elementi di Mendeleev, questa sconosciuta: la sistematicità del reale”. Ma in una prima versione, immortalata da innumerevoli screenshot sui social, la “tavola” è attribuita a Mendel. Gregor Johann Mendel era un monaco agostiniano ceco di lingua tedesca, considerato il precursore della moderna genetica per le sue osservazioni sui caratteri ereditari. La tavola degli elementi fu inventata da Dmitrij Ivanovič Mendeleev, chimico russo. I social non lasciano scampo, individuano tutti gli “errori di battitura”.