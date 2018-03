ROMA – Alla Moby sono tutti allineati. Pure al centralino. Così rispondono al centro prenotazioni a una telefonata (finta) della Zanzara su Radio 24, il programma condotto da Giuseppe Cruciani. “Non sopporto stranieri e negri”, dice il cliente.

Gli rispondono così: “Il nostro personale è tutto italiano, stia sicuro . Non sopporta i negri? Le faccio i complimenti per quello che dice e stia tranquillo. A bordo è garantito, non ci sarà nemmeno uno straniero. Sono tutti italiani”. “Non voglio trovarmi con certa gentaglia”, dice ancora il cliente. E la telefonista: “Non ci sarà questo problema, garantito”.

Moby e Tirrenia, le due compagnie del gruppo Onorato, hanno realizzato una pubblicità su cui si addensano accuse di discriminazione. La pubblicità è firmata dall’agenzia Testa e recita: “Il nostro personale? E’ tutto italiano”, “Scegli solo chi naviga italiano”.

La scritta campeggia su un paginone con una foto personalizzata di una dipendente con tanto di nome e cognome ed accompagnata a fondo pagina da questa scritta: “Navigare italiano non è uno slogan, è un impegno: significa avere 5.000 lavoratori italiani altamente qualificati, per offrirvi un servizio sempre impeccabile. Significa riconoscere il valore e la professionalità dei nostri connazionali e portare lavoro e fiducia nei nostri porti. Significa darvi solo il meglio per trasformare il vostro viaggio in una vacanza”. La campagna non è nuova ed era stata presentata nel settembre dello scorso anno. A seguire l’audio della telefonata: