ROMA – Michela Bartolotta, modella di 23 anni, aveva definito il popolo romeno come un insieme di "puttane senza pudore, badanti depresse e altri elementi maleodoranti". Per questo motivo la ragazza è stata condannata a quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale e la non menzione, per aver violato la legge Mancino.

La vicenda era iniziata nel luglio di quattro anni fa: l’allora appena 19enne padovana Bartolotta si era sfogata con le frasi, poi giudicate razziste, su Facebook. Poi erano arrivate le scuse ufficiali di Michela, che aveva parlato nel corso di un incontro con la stampa. “Ogni giorno, per lavoro, mi rapporto con persone arroganti e maleducate”, aveva spiegato la giovane, “non solo romeni, ma anche italiane e di tanti altri paesi. Quando ho scritto quella frase ero stata presa da un momento d’ira, dovuto ai soliti episodi spiacevoli che capitano tutti i giorni. Ho sbagliato e mi scuso, soprattutto per aver generalizzato”.

Ed oggi è arrivata la condanna. Il tribunale collegiale ha ritenuto non ravvisabile il reato di calunnia nei confronti del popolo romeno, condannando però la ragazza per violazione della legge Mancino.