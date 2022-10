il blitz di due influencer che, dopo essere entrate nel museo degli Uffizi a Firenze si sono scattate delle foto davanti alla Venere di Botticelli che nascondevano a fatica i loro seni. Loro sono due influencer molto attive su Instagram, TikTok e OnlyFans: si chiamano Alex Mucci e Eva Menta. Complessivamente hanno circa 10 milioni di follower su Instagram.

Firenze, influencer fotografate a seno nudo davanti alla Venere di Botticelli: il museo chiede la rimozione degli scatti

Dopo la diffusione delle immagini, le Gallerie degli Uffizi chiedono la rimozione delle immagini. Nelle foto, le due giovani hanno i seni coperti solo da un sottile strato di tessuto. Le immagini, spiegano gli Uffizi, sono state “subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram”.

“Evidentemente sono entrate al museo con le giacche chiuse”

“Evidentemente le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi. Altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimo anni”.

Chi sono le due influencer

Alessia Mucci è conosciuta con i nomi Alex o Alexis Mucci. Si è laureata in ingegneria aerospaziale. Tempo fa, per mettere a tacere voci su di lei ha mostrato la sua tesi su TikTok. Oltre ad essere un’ingegnera è una sexy influencer che conta, su Instagram, 6 milioni di fan. E’ anche mamma di una bambina.

Eva Menta è anch’essa molto seguita: solo su Instagram ha 3,5 milioni di follower e anche lei ha un profilo OnlyFans.

La protesta di Fratelli d’Italia

Il museo ha avuto un danno d’immagine subito segnalato anche dal capogruppo Fdi a Firenze Alessandro Draghi: “Agli uffizi si entra secondo il regolamento che cito: ‘un abbigliamento consono all’ufficialità degli ambienti museali (si considera inappropriato e dunque vietato, ad esempio, visitare il museo in costume da bagno, in abiti troppo succinti, in abiti da matrimonio, costumi storici ed ogni altro travestimento lesivo della dignità dei luoghi)'”.

“Che le signore Alex ed Eva abbiano un profilo su OnlyFans non mi interessa. La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente, e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer”.

C’è anche un problema di utilizzo a fini commerciali delle immagini del museo

Draghi spiega che, com’è noto, per condividere con fini commerciali è necessario richiedere un’apposita “autorizzazione e corrisposto, ove previsto, il pagamento di un canone. E’ invece permesso scattare foto alle opere (ad esclusione di quelle esposte nelle mostre temporanee) ai fini di uso personale e di studio, purché senza l’ausilio di cavalletti o luci aggiuntive).

Conclude Draghi: “Non vogliamo fare i moralisti ma il regolamento è stato violato due volte. Gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l’immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano. Per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze”.

Le foto su Instragram diffuse da Firenze Today.