Modena, bambini espulsi dall’asilo: il padre è uno dei No Mask che mando paccò intimidatorio a Bonaccini (nella foto d’archivio Ansa, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini)

Modena, due bambini espulsi da un asilo. Non usavano le mascherine a scuola. Il loro papà è uno dei No Mask che mandò un pacco al governatore Bonaccini. Pacco che la Digos ha ritenuto intimidatorio. L’uomo era stato denunciato per molestie nei confronti del presidente dell’Emilia Romagna.

Modena: bambini espulsi dall’asilo per il papà no mask

Divieto di portare i suoi due figli all’asilo per uno dei due modenesi ‘no mask’ denunciato per molestie nei confronti del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Lo riporta il Resto del Carlino.

La polizia locale di Modena ha notificato all’uomo il divieto di portare i figli al nido e alla materna. Per aver violato il ‘patto di corresponsabilità’. Ovvero il documento che i genitori hanno firmato a settembre 2020 per mandare i bambini a scuola e che prevede una serie di comportamenti da rispettare.

Modena: il papà no mask a una manifestazione negazionista col figlio

Il no mask modenese, oltre ad aver ricevuto multe per il mancato utilizzo della mascherina, era anche stato fotografato durante una manifestazione negazionista. Che si era svolta a Modena dove si era recato in compagnia del figlio. A fronte delle preoccupazioni dei genitori degli altri bambini frequentanti la stessa struttura, la polizia locale ha avviato il provvedimento nei confronti dei due figli.

Il papà no mask e il pacco a Bonaccini

L’uomo è uno dei due contestatori che nella giornata di Pasquetta hanno portato il pacco Frode Covid davanti all’abitazione del governatore. L’episodio non avrebbe influito sulla decisione della scuola, che sarebbe stata presa precedentemente.